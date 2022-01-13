Путин отметил важность обеспечения удобрениями внутреннего рынка РФ

Москва, 13 января. Сложившаяся в мире конъюнктура может подтолкнуть российских производителей удобрений к тому, чтобы сосредоточиться на экспорте своей продукции. Об этом на встрече с владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным заявил президент Владимир Путин.

В данных условиях глава государства считает главной задачей властей обеспечение удобрениями внутреннего рынка.

«Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объемом удобрений для сельского хозяйства», — цитирует Путина РИА Новости.

По его мнению, решением обеих задач не вызовет проблем, хотя на первый взгляд кажется, что они взаимоисключающие. Компании смогут прилично заработать, предварительно удовлетворив потребности внутренних потребителей.

Розничная стоимость удобрений продолжит расти в 2022 году, но подорожание будет идти гораздо медленнее, спрогнозировал сотрудник аналитической компании DTN Расс Куинн.