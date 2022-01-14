Без смысла и последствий: почему новые антироссийские санкции — очередная «пугалка» Запада

Анонсированные США антироссийские санкции не заставят Москву в ходе переговоров поступиться принципами безопасности и сдвинуть красные линии. Один только факт, что Сенат США предложил ввести санкции против президента России Владимира Путина лично, уже говорит о том, что это лишь «обычная пугалка» без смысла и последствий. Такое мнение высказала политолог Наталия Елисеева в беседе с ФАН.

«Любое давление, которое оказывают на Россию, в том числе санкционная политика, никогда ни к чему хорошему и позитивному не приводила. Более того — никаких серьезных послаблений со стороны России в ответ на санкции никогда не было и не будет», — подчеркнула она.

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Предложенные санкции в отношении лидера страны, по ее мнению, выглядят бессмысленно, поскольку большинство крупных саммитов без участия Владимира Путина сложно представить. Зачастую на этих встречах Россия играет ключевую роль.

«Если сейчас смотреть на предлагаемые санкции, которые должны быть введены и против Владимира Путина, это выглядит абсурдным. Таким образом западные страны расписываются в полной некомпетентности и несостоятельности. Они думают, что таким образом наш президент лишится возможности посещать другие страны и участвовать в саммитах? Серьезно? Давайте тогда вспомним прекрасное событие — когда в Германии проходили переговоры по Украине на них спокойно присутствовал Владислав Сурков, который в тот момент находился под санкциями, и это никого не остановило. Поэтому новые санкции — обычная пугалка, за которой не стоят ни какой-либо смысл, ни уж тем более последствия», — заключила Елисеева.

Ранее сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях в случае обострения ситуации на востоке Украины. Документ предполагает не только «разрушительные последствия» для российской экономики, но введение санкций против президента РФ Владимира Путина.

