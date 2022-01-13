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Сатановский предсказал выход России к границам 1814 года из-за упрямства НАТО

Политика
Сатановский предсказал выход России к границам 1814 года из-за упрямства НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 13 января. США ярко демонстрируют нежелание выстраивать конструктивный диалог с Россией хотя бы в вопросе гарантий безопасности, вынуждая Москву перейти к жестким мерам убеждения.

Представители высшего руководства США снова доказали, что не желают прислушиваться к требованиям России и уж тем более их выполнять. Угрозы новых санкций, прозвучавшие в Сенате на фоне слабой результативности прошедших переговоров, не оставляют шансов на позитивные прогнозы. Американцы не хотят уступать и будут гнуть свою линию с распространением НАТО, пока не получат сдачи. Тем самым они сами подталкивают Россию к жесткому ответу, к которому ни политическая система, ни военно-промышленный комплекс США сейчас не готовы. В итоге Вашингтон добьется того, что группировку НАТО в Восточной Европе сильно потеснят, и отнюдь не до границ 1997 года, как было прописано в списке условий Москвы.

С таким опасным для Североатлантического альянса прогнозом в эфире канала «Соловьев LIVE» выступил политолог и востоковед Евгений Сатановский, иронично выразив недоумение по поводу озвученных рамок для НАТО в Европе.

«Своими санкциями они угрожают всему руководству России. Это было совершенно очаровательно. Список возможных санкций, когда и если мы на Украину вторгаемся — это шарман. Они откровенно нарываются и почему-то верят, что не получат по ушам. Мне вообще на фоне всего этого не нравятся все эти идеи на тему того, возвращаться ли к границам 1997 года или 1945 года. Я предлагаю выйти к границам 1814 года. Это был хороший год с точки зрения ситуации в Европе, да и в Евразии. А ведь этим и закончится, если американцы с их НАТО продолжат упрямиться и лезть на рожон. Нам просто выбора другого не оставляют», — предупредил США и Европу политолог.

Сатановский предсказал выход России к границам 1814 года из-за упрямства НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

Ведущий Владимир Соловьев предположил, что, как и двести с лишним лети назад в Париже придется держать казачий корпус. Сатановский в ответ иронично отметил, что не стоит так уж придерживаться исторической достоверности. Он напомнил, что в те времена не было ни ВКС, ни РВСН, ни как такового спецназа. Эксперт выразил уверенность в том, что перечисленные им подразделения будут лучше смотреться в Париже, чем нынешние казаки. Также он заверил собеседника, что большая часть простых европейцев только обрадуется такому раскладу и будет благодарить Россию за восстановление исторической справедливости. Еврочиновники в своем энергетическом и политическом безумии довели народ так, что жители ЕС будут с цветами встречать возвращение РФ на свои прежние рубежи.

Ранее политолог Александр Сосновский рассказал, какой инцидент в Берлине заставил немцев пересмотреть свои взгляды на запуск «Северного потока — 2».

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