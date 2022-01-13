Лавров: Вашингтон пообещал положить Москве ответ по гарантиям безопасности «на бумагу»

Москва, 13 января. Соединенные Штаты сообщили, что дадут РФ свой ответ по гарантиям безопасности в письменной форме на следующей неделе. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Недавно в Женеве состоялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, где затронули вопрос отказа Североатлантического альянса от расширения. Позже в Брюсселе также прошло заседание Совета Россия — НАТО.

По словам Лаврова, США и генсек Альянса Йенс Столтенберг пообещали дать ответ на инициативы России по гарантиям безопасности. Стороны «положат на бумагу» реакцию на предложения, подчеркнул глава МИД России.

Ранее политолог-американист Вероника Крашенинникова назвала важными переговоры РФ и Соединенных Штатов в Женеве. По словам эксперта, Вашингтон будет принимать решения в сфере безопасности за всех своих союзников и за НАТО.