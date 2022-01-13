Старец Тихон: конфликт в Донбассе завершится громким поражением Киева и обновлением Руси

Москва, 13 января. Проживавший в Троицком монастыре более полувека назад старец Тихон предсказал, что война на юго-востоке Украины завершится поражением затеявших ее «сил из-за океана».

Отмечается, что монах в далеком прошлом предсказал неожиданную судьбу Киева из-за войны в Донбассе. В его пророчестве говорилось, что «брат пойдет с мечом на брата». По мнению толкователей, старец Тихон имел в виду вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Он утверждал, что причиной ожесточенного противостояния станет «политический блуд», который будет идти от «силы из-за океана».

Примечательно, что междоусобица завершится громким поражением Киева. Старец был убежден, что попытки оказать давление на Россию с помощью кровопролития у ее границ будут иметь серьезные последствия.

«Худо будет тем, кто на Русь святую пойдет, власти захотят, но вымрут все, как и появились», — сказал монах.

По его словам, после завершения войны в Донбассе беда отступит и произойдет обновление Руси. Провидец утверждал, что российская «монета» будет самой уважаемой в мире и на русском языке будут говорить многие народы.

Ранее сообщалось, что Ванга и Нострадамус предсказали человечеству множество событий в 2022 году. Они утверждали, что в текущем году можно не опасаться стихийных катастроф и войн.