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Шаляпин выразил чувства к покойной супруге через трогательное стихотворение

Шоу-бизнес
Шаляпин выразил чувства к покойной супруге через трогательное стихотворение
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 13 января. Музыкант Прохор Шаляпин решил почтить память супруги Татьяны Дэвис, которая скончалась прошлой осенью. Артист растрогал поклонников, процитировав стихотворение.

Неожиданно овдовевший Прохор Шаляпин до сих пор пытается оправиться после смерти супруги. Татьяна Дэвис скончалась от последствий коронавирусной инфекции вскоре после медового месяца с артистом. Музыкант поделился чувствами к возлюбленной в трогательном стихотворении поэта Владимира Листомирова в Instagram.

«Я любил тебя? Боже, конечно же, я любил. Но не так, как народ любит музыку и вино. Если я был ранением, ты была — белый бинт. Между жизнью и смертью связующее звено. И от этой любви можно было сойти с ума», — написал Шаляпин.

Шаляпин выразил чувства к покойной супруге через трогательное стихотворение
Prt Scr instagram.com / @shalyapin_official

Стихотворение растрогало поклонников артиста. Некоторые фанаты выразили сожаление, что брак Шаляпина продлился так недолго и закончился трагически. Однако нашлись и подписчики, которые усомнились в искренности музыканта и напомнили ему о наследстве покойной.

Ранее Шаляпин появился перед публикой в компании спутницы, которая внешне напомнила о Дэвис. Копией покойной супруги оказалась актриса Наталья Краснова, которая вместе с артистом выступила на корпоративе «СТС Медиа».

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смерть дэвис шаляпин
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