Лавров: США и НАТО отвергают право России претендовать на гарантии нерасширения Альянса

Москва, 13 января. США и Североатлантический альянс категорически отвергают право России претендовать на получение гарантий о нерасширении НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Дипломат заявил, что в ходе переговоров по безопасности Запад подтвердил свои попытки стать доминирующей силой в мире. При этом Лавров отметил, что тон консультаций с США позволяет рассчитывать на осмысление российских предложений в перспективе.

По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что США и НАТО сдержат обещание и «положат на бумагу» свою реакцию на российские требования по гарантиям безопасности. Он отметил, что американцы обещали представить свои встречные предложения уже на следующей неделе.

Ранее эксперты заявили, что США вели себя во время диалога с Россией слишком самоуверенно. Отмечалось, что Москва дала Вашингтону время одуматься после первого раунда переговоров, передает «Царьград».