Евродипломат Боррель заявил о невозможности запретить «Северный поток — 2»

Брюссель, 13 января. Евросоюз не может запретить строительство инфраструктуры для запуска газопровода «Северный поток — 2», заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам дипломата, власти ЕС не имеют возможности запретить строить инфраструктуру, которая соответствует всем правилам.

«Функционирование проекта "Северный поток — 2" будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины», — высказался Боррель.

Как отметил чиновник, если регуляторы Германии и Евросоюза дадут позитивную оценку газопроводу, то он будет работать и функционировать.

Ранее в Кремле заявили, что попытки связать экономический проект «Северный поток — 2» с вопросами европейской безопасности — абсурдны. За всем этим стоят попытки давления на Россию и недобросовестной экономической конкуренции, считают в Москве.