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Российская теннисистка Касаткина стала полуфиналисткой турнира WTA в Сиднее

Спорт
Российская теннисистка Касаткина стала полуфиналисткой турнира WTA в Сиднее
wikipedia.org  /  si.robi

Сидней, 13 января. Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Австралии.

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла занимающую третье место в рейтинге WTA испанку Гарбинье Мугурусу в четвертьфинальном матче турнира в Сиднее. Встреча, продолжавшаяся 1 час 26 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4. За два сета Касаткина четыре раза подала на вылет, реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и допустила четыре двойные ошибки. Соперницей россиянки по полуфинальной встрече турнира в Сиднее, который завершится 15 января, станет испанская теннисистка Паула Бадоса, обыгравшая швейцарку Белинду Бенчич.

Ранее определился соперник получившего медотвод Новака Джоковича по первому матчу на Открытом чемпионате Австралии. Турнир «Большого шлема» в Мельбурне стартует 17 января.

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спорт сидней теннис мугуруса касаткина
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