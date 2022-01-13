Банк России установил официальные курсы валют на 14 января

Москва, 13 января. Центробанк РФ изменил официальные курсы валют на пятницу, 14 января.

Курс доллара был повышен на 4,09 копейки относительно значения предыдущего дня, достигнув 74,57 рубля. Курс евро поднялся на 78,47 копейки и составил 85,46 рубля.

На старте торгов Мосбиржи в четверг курс доллара ослабевал на 6 копеек и торговался по 74,7 рубля. Курс евро потерял 4 копейки в сравнении со значением 12 января, достигнув уровня в 85,5 рубля.

Поставки дорогостоящего газа могут оказать поддержку рублю, однако составляют слишком малую часть российского экспорта, заявил ранее начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин.