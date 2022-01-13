МИД России подтвердил стремление США к доминированию на мировой арене

Москва, 13 января. Стремление США утвердить свое доминирование в мире подтвердилось во время прошедших консультаций по гарантиям безопасности.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, впервые комментируя переговоры Москвы и Вашингтона. Несмотря на бескомпромиссную позицию Запада, существует вероятность, что Соединенные Штаты осмыслят итоги встречи, отметил дипломат.

«Тон консультаций с США по безопасности позволяет рассчитывать на их осмысление Западом в перспективе», — сказал Лавров.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс опроверг какие-либо уступки со стороны США в переговорах с Россией. Это меры, которые Вашингтон принял бы в интересах коллективной безопасности, подчеркнул он.