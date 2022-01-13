Уникальная ампула с отпечатком пальца гончара найдена в турецком городе Дара

Дара, 13 января. Керамическая ампула, на которой древний гончар 1400 лет назад оставил свой отпечаток, обнаружена в турецком городе Дара.

Отмечается, что ампулами называли небольшие емкости для благовоний, которые привозили христианские паломники. Подобные артефакты часто находят при археологических раскопках в Африке, Анатолии, Европе и некоторых частях Сирии.

На найденной ампуле с обеих сторон изображена фигура святого Менаса, по сторонам от которого стоят верблюды. Примечательно то, что мастер случайно оставил на сосуде свой след, благодаря чему находка стала уникальной, передает Planet Today.

Ранее две мумии, у которых вместо языков были пластины из золотой фольги, обнаружили в Египте археологи из Барселонского и Каирского университетов.