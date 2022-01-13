«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ

Очередные санкции против России выглядят несерьезно. Поэтому относиться к ним нужно с чувством политического юмора. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН, комментируя решение демократов в сенате при поддержке Белого дома принять законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине.

«Я уж не знаю, какие новые санкции можно ввести... Они, по-моему, уже все что можно ввели. Но американские законодатели требуют новых каких-то санкций. Это тяжелая задача. Поэтому эти новые санкции выглядят смехотворно. Все это очень печально, но, к сожалению, практичного и реалистичного подхода к решению сложных международных проблем пока у американских законодателей не наблюдается», — отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

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Собеседник ФАН акцентировал внимание на том, что введение новых санкций против России причинит вред не столько ей самой, сколько мировой экономике.

«К этим санкциям нужно относиться спокойно, понимая, что, в отличие от американских конгрессменов, есть западные политики, которые все-таки трезво более-менее понимают ситуацию в той же Америке и Европе, которые оценивают, что в дальнейшем эта санкционная спираль может ударить и по Европе, и по мировой экономике. Поэтому эти санкции, если они будут применены по тому же газу и так далее, то они могут ударить и по европейской экономике очень сильно — не только по США», — подчеркнул Сергей Федоров.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Накануне сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Проект предполагает введение ограничений и против президента РФ Владимира Путина. Инициативу предложил глава комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Согласно сообщению, проект «посылает четкий сигнал» о готовности Вашингтона добиться «разрушительных последствий» для российской экономики.