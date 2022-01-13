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«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ
Экономика
«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Очередные санкции против России выглядят несерьезно. Поэтому относиться к ним нужно с чувством политического юмора. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Свою точку зрения он объяснил в беседе с ФАН, комментируя решение демократов в сенате при поддержке Белого дома принять законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине.

«Я уж не знаю, какие новые санкции можно ввести... Они, по-моему, уже все что можно ввели. Но американские законодатели требуют новых каких-то санкций. Это тяжелая задача. Поэтому эти новые санкции выглядят смехотворно. Все это очень печально, но, к сожалению, практичного и реалистичного подхода к решению сложных международных проблем пока у американских законодателей не наблюдается», — отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ
youtube.com / Красная Линия

Собеседник ФАН акцентировал внимание на том, что введение новых санкций против России причинит вред не столько ей самой, сколько мировой экономике.

«К этим санкциям нужно относиться спокойно, понимая, что, в отличие от американских конгрессменов, есть западные политики, которые все-таки трезво более-менее понимают ситуацию в той же Америке и Европе, которые оценивают, что в дальнейшем эта санкционная спираль может ударить и по Европе, и по мировой экономике. Поэтому эти санкции, если они будут применены по тому же газу и так далее, то они могут ударить и по европейской экономике очень сильно — не только по США», — подчеркнул Сергей Федоров.

«Санкции выглядят смехотворно»: чем могут обернуться для Запада новые ограничения против РФ
Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Накануне сенаторы от Демократической партии США представили законопроект о новых антироссийских санкциях на случай обострения обстановки вокруг Украины. Проект предполагает введение ограничений и против президента РФ Владимира Путина. Инициативу предложил глава комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Согласно сообщению, проект «посылает четкий сигнал» о готовности Вашингтона добиться «разрушительных последствий» для российской экономики.

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