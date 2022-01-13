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Подростки в Челябинской области прыгали через Вечный огонь
Общество
Подростки в Челябинской области прыгали через Вечный огонь
Prt Scr youtube.com  /  ТВ-Бердянск

Челябинск, 13 января. В администрации Троицка в Челябинской области отреагировали на выходку подростков, которые прыгали на Алле героев через Вечный огонь.

Власти Троицка возмутились циничным отношением ребят к памяти героев Великой Отечественной войны (ВОВ). Все видеоматериалы с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены безумные прыжки парней через Вечный огонь, уже направлены в правоохранительные органы, сообщает «ЧелябинскСегодня».

В администрации Троицка обратились к родителям хулиганов с просьбой провести беседы с ними о недопустимости подобного поведения, так как оно расценивается как осквернение памяти погибших и может повлечь за собой наказание.

Ранее ФАН сообщал о приговоре Мосгорсуда в отношении 19-летнего блогера, который справил нужду на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ). Его признали виновным по части 4 статьи 354.1 (Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично) и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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