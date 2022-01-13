Рябков заявил об отсутствии у России поводов для новых встреч с США по безопасности

Москва, 13 января. Оснований для новых контактов Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности пока нет, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Российская сторона не может быть уверена, что США и НАТО пойдут на уступки в соответствующих вопросах, отметил дипломат. Однако, по его словам, диалог будет продолжаться по разным линиям.

«Оснований для нового раунда переговоров в ближайшее время нет, разговор зашел в тупик», — сказал Рябков.

Как сообщалось ранее, замглавы МИД назвал сложными переговоры российской и американской делегаций по гарантиям безопасности. Москва ясно дала понять Вашингтону, почему нерасширение НАТО является императивом, добавил Рябков. Также о переговорах высказалась заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она назвала диалог прямолинейным.