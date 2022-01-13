Тунисская партия призвала властей решить проблему с токсичными отходами из Италии

Тунис, 13 января. Левоцентристское движение «Демократическое течение» осудило бездействие властей североафриканской республики по поводу проблемы бытовых отходов, прибывших из Италии.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции генерального секретаря партии Гази Шаваши и депутата Маджди Карбаи, состоявшейся накануне в столице. Политики рассказали о проблеме итальянского мусора и экологической мафии, а также затронули миграционный вопрос.

Генсек указал на неспособность властей осуществить возвращение токсичных отходов в Италию. По его словам, в этом деле также важно выяснить позицию местных властей.

В июле 2020 года таможенники в порту провинции Сус изъяли 282 контейнера с токсичным пластиковым ломом. Мусор привезен компанией Sviluppo Risorse Ambientali SRL из европейской страны. В нем нашли бытовые отходы, классифицируемые как опасные и запрещенные для импорта тунисским законодательством.

Активисты забили тревогу в связи с тем, что мусор сжигают и сбрасывают на свалку, нанося непоправимый ущерб экологии, поскольку африканская республика не способна правильно утилизировать отходы. Они призвали Рим забрать груз и обвинили его в бездействии, которое продолжается до настоящего времени.

«По данным Агентства по управлению отходами, всего 282 контейнера с 7900 тоннами токсичных отходов неизвестного состава. Сожжено 69 контейнеров общим весом 1900 тонн», — сообщил Карбаи.

Депутат добавил, что еще предстоит определить дату и способ возврата опасного груза итальянской стороне. Он подтвердил, что располагает информацией о финансовых переводах от европейской компании-экспортера тунисскому контрагенту.

«Мы столкнулись с экологической катастрофой, вызванной тем, что в государстве сжигают отходы. Несмотря на выдвижение требований к тунисским властям, официальные лица отказались встретиться с нами, в том числе министры иностранных дел и окружающей среды», — заявил Карбаи.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Представители партии также выразили неприятие нормализации отношений руководства страны с Римом по вопросу мигрантов. Депортация беженцев из Туниса итальянскими властями является нарушением международных пактов в отношении нелегалов.

«Официальные данные министерства внутренних дел Италии о нелегальных мигрантах за 2021 год указывают на прибытие 1567 тунисцев, из которых 1556 депортировали», — сообщил Карбаи.

По словам депутата, действия силовиков связаны с секретным соглашением между странами, которое недавно обнародовали. Согласно документу, Тунис ежегодно получает восемь млн евро, в дополнение к 80 млн в период с 2021 по 2023 год за сотрудничество в миграционной сфере.

Между тем североафриканское государство не справляется с собственным мусором. В ноябре провинция Сфакс стала свидетелем массовых протестов из-за решения министерства окружающей среды возобновить деятельность полигона Аль-Канна. Жители опасаются, что работа объекта нанесет региону экологический ущерб.