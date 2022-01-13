Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 15:44
15:43
Общество
«Только наше горячее желание»: атаман Яковлев посетовал на отсутствие прав у казаков
15:43
Происшествия
Кадры задержания изнасиловавшего дочь возлюбленной омича появились в Сети
15:40
Армия
Лавров отметил готовность США и НАТО обсуждать вопрос о ракетах в Европе
15:36
Политика
Лавров назвал нервным срывом законопроект США о санкциях против Путина
15:36
Технологии
Браузер Mozilla Firefox перестал загружать сайты из-за уязвимости протокола
15:34
Экономика
Доходы России от продажи водорода к 2030 году могут достичь 40 млрд долларов
15:33
Политика
Глава МИД Польши Рау процитировал «Братьев Карамазовых» во время выступления в ОБСЕ
15:28
Политика
Лавров заявил об отсутствии свободы у ФРГ для своих коммерческих интересов
15:28
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Алена Апина пожаловалась на недолеченные болезни
15:23
Общество
Иммунолог Крючков считает, что «Спутник М» будет безопасен для вакцинации подростков
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Rotten Tomatoes назвал фильм «Человек-паук: Нет пути домой» лучшим фильмом 2021 года

Общество
Rotten Tomatoes назвал фильм «Человек-паук: Нет пути домой» лучшим фильмом 2021 года
Кадр из фильма «Человек паук: нет пути домой»

, 13 января. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» признали лучшим в 2021 году. Об этом сообщил портал Rotten Tomatoes.

Кинолента про популярного супергероя пришлась по душе как зрителям, так и критикам, отмечается на сайте. Мюзикл «На высоте мечты» занял второе место в рейтинге лучших фильмов 2021 года. На третье строчке расположился документальный фильм «Лето соула».

В первую пятерку также вошли триллер «Свинья» и драма «Власть пса». «Человек-паук: Нет пути домой» за время проката в кино собрал уже более 1,5 млрд долларов.

Ранее на российском рынке блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом, снятым по комиксам. Новый «Человек-паук», вышедший в прокат в России в середине декабря, собрал уже 2,58 млрд рублей

Вернуться назад
Все новости / Общество / Rotten Tomatoes назвал фильм «Человек-паук: Нет пути домой» лучшим фильмом 2021 года
кино рейтинг человек паук
Комментировать