Rotten Tomatoes назвал фильм «Человек-паук: Нет пути домой» лучшим фильмом 2021 года

, 13 января. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» признали лучшим в 2021 году. Об этом сообщил портал Rotten Tomatoes.

Кинолента про популярного супергероя пришлась по душе как зрителям, так и критикам, отмечается на сайте. Мюзикл «На высоте мечты» занял второе место в рейтинге лучших фильмов 2021 года. На третье строчке расположился документальный фильм «Лето соула».

В первую пятерку также вошли триллер «Свинья» и драма «Власть пса». «Человек-паук: Нет пути домой» за время проката в кино собрал уже более 1,5 млрд долларов.

Ранее на российском рынке блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом, снятым по комиксам. Новый «Человек-паук», вышедший в прокат в России в середине декабря, собрал уже 2,58 млрд рублей