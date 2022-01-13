Ушли недалеко от 1913-го: на Украине разочарованы экономической ситуацией в стране

Украина за годы независимости вернулась в 1913 год, поскольку за 30 лет киевским властям удалось уничтожить фактически всю промышленность страны. Об этом заявил известный украинский политолог Александр Лазарев.

В студии украинского телеканала UkrLive эксперт вынес приговор экономике страны. По его словам, за 30 лет независимости Украины в стране произошла деиндустриализация, которая привела к уничтожению целых отраслей производства.

«У нас произошла деиндустриализация, у нас фактически разрушена промышленность. Я сейчас молчу о том, что будет в 2022 году. У нас доля промышленного экспорта варьируется 5–7%. У нас доля сырьевого экспорта — 74%. Знаете, какая была доля сырьевого экспорта руды и зерновых в 1913 году? Это 80%. Мы недалеко ушли. Мы просто взяли и уничтожили целый этап индустриализации нашей страны. Списали его, будто ничего и не было», — сказал он.

Александр Лазарев заявил, что от действий украинских властей страдает и простой народ. Более десяти миллионов украинцев недоедают и находятся за чертой бедности в стране.

«Все бы ничего, если бы двойные стандарты не влияли на благосостояние нашего украинского общества. По данным ЮНИСЕФ, более десяти миллионов человек не доедают и находятся за чертой бедности. Двойные стандарты также влияют на жизнь каждого украинца, поскольку у нас очень дорогие энергоресурсы. Покупать напрямую у России газ нельзя, а приобретать его у европейских партнеров по 2 тыс. долларов — прекрасно. Да, пока власти держат цены на газ для населения, но у нас есть промышленность. Сейчас на Украине продовольственный кризис», — сообщил эксперт.

Новостное агентство «Харьков». /

Политолог также отметил, что киевские власти закупают российский газ в странах ЕС по реверсу в ущерб собственному народу лишь для того, чтобы на хитрых схемах дать заработать европейским партнерам.

«Дорогие мои, мы же за все это будем платить из собственных карманов, когда будем покупать хлеб, молоко, если еще будет такая возможность. Уничтожена и наша экономика, поскольку не может конкурировать с западной. Я уже молчу про внешние рынки — о них уже забыть можем, так как мы внутренний проигрываем. Сериал «Сваты» продавать в Россию можно, а покупать у нее газ — нельзя. Почему? Да потому что нужно дать заработать нашим европейским партнерам, которые российский газ по реверсу загоняют на Украину. Хорошая схема, правда?» — задал риторический вопрос Лазарев.

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