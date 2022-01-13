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Бабкина на фоне слухов о расставании с возлюбленным призналась, что плачет в подушку

Шоу-бизнес
Бабкина на фоне слухов о расставании с возлюбленным призналась, что плачет в подушку
instagram.com  /  @ngbabkina

Москва, 13 января. Популярная певица Надежда Бабкина призналась, что мечты создать новую семью у нее нет. Артистка отметила, что у нее сложный характер, хотя порой она плачет в подушку.

Знаменитость решила сосредоточиться на карьере, поэтому о замужестве она не думает. В последнее время стали ходить слухи о расставании Бабкиной с Александром Гором, который моложе ее на 30 лет. Косвенно артистка в новом интервью подтвердила, что сейчас одинока.

«Серьезной мечты создать новую семью у меня нет. Зачем обременять кого-то своим присутствием? Я не подарок. Рядом со мной находятся только те, кто может меня выдержать, понять, почему я иной раз взбрыкиваю, сержусь или плачу», — указала 71-летняя артистка в интервью журнале «Караван истории».

Несмотря на железный характер, звезда порой не выдерживает и проявляет эмоции. Певица честно сказала, что в тяжелые моменты жизни она плачет в подушку или на плече того, кто ее пожалеет и посочувствует ей.

Надежда Бабкина активно занимается творчеством. Свободное время она проводит в компании сына и внуков.

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бабкина отношения личная жизнь
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