Умерший телеведущий Зеленский расстался с первой женой из-за изменения отношения к жизни

Москва, 13 января. Телеведущий Михаил Зеленский скончался 11 января на 47-м году жизни. За спиной журналиста были три брака, с первой женой, своей бывшей одноклассницей Ольгой Дробиной, он прожил четыре года. Стала известна причина разрыва.

Дробина нравилась Зеленскому еще в школе, но все его попытки начать отношения с ней были отвергнуты. Через 12 лет после выпускного пара случайно встретилась, и Зеленский смог покорить сердце бывшей школьной любви.

В 2003 году бывшие одноклассники поженились, сыграв свадьбу в ирландском замке Кливден. Брак распался после четырех лет совместной жизни. Зеленский рассказывал в одном из интервью, что причиной расставания стали изменившиеся взгляды на жизнь.

«Со временем в наших отношениях что-то изменилось, мы стали совершенно по-разному воспринимать любые жизненные ситуации. Кто-то, наверное, попытался бы закрыть на это глаза, перестроиться самому или «перестроить» жену. Но я не вижу смысла искусственно сохранять союз, в котором появилась какая-то натужность, неопределенность. Я всегда за диалог, и мы с Олей не раз обсуждали наши проблемы. В результате вместе пришли к одному заключению: надо расходиться», — рассказывал журналист.

Он отмечал, что это решение было не простым. Зеленский заявлял, что первым подал на развод.

Телеведущий умер в возрасте 46 лет в Доминикане из-за инсульта. Он переболел COVID-19 в мае прошлого года, однако не придал этому особого значения и почти сразу же вернулся к работе. Кроме того, журналист, как говорят его знакомые, очень много курил.