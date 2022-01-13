Друг покойного телеведущего Зеленского показал последнюю переписку с ним

Москва, 13 января. Телеведущий Михаил Зеленский договаривался в переписке о встрече с приятелем Николаем Сергеевым незадолго до своей смерти. Товарищ покойной звезды экрана показал детали их последнего разговора.

Зеленский скончался во время отпуска с семьей в Доминикане. Незадолго до путешествия, которое обернулось трагедией, он общался с другом Сергеевым. Приятели надеялись встретиться, но решили временно отложить этот вопрос. Сергеев поделился деталями переписки с ведущим в Facebook, пишет «Вечерняя Москва».

«Коля, спасибо большое за приглашение. К сожалению, не смогу быть — улетаем на Новый год на моря. Но надежды на встречу не оставляю», — писал телеведущий.

Зеленский скончался после инсульта. Ведущего госпитализировали, но врачам не удалось спасти его.

Ранее Сергеев признался, что Зеленский пренебрежительно относился к собственному здоровью. По словам товарища телеведущего, тот ни в чем себе не отказывал.