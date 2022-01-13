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Объемы обработки отходов в России выросли на 10% за 2021 год

Общество
Объемы обработки отходов в России выросли на 10% за 2021 год
rt-invest.com  /  Пресс-служба «РТ-Инвест»

Москва, 13 января. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что в стране наблюдается рост объемов твердых коммунальных отходов (ТКО).

Подводя итоги о проделанной работе в сфере обращения с ТКО, Буцаев заявил, что 40,6% твердых коммунальных отходов в 2021 году было отправлено на сортировку. Он отметил, что этого удалось добиться благодаря введению в эксплуатацию новых объектов в регионах России.

«При этом, по данным регионов, уровень обработки, то есть сортировки, составил 40,6%. Это на 10% выше, чем в 2020 году (тогда цифра была на уровне 30%)», — цитирует слова Буцаева телеканал «360».

Общая мощность объектов обработки, которые были введены в прошлом году, составляет 5,35 млн тонн. При этом мощности подобных объектов обработки в стране составляют 28,9 млн тонн.

Российский экологический оператор составил «Зеленый рейтинг» российских регионов. Его возглавила Московская область.

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