Чубайс назвал верной политику Путина по достижению Россией углеродной нейтральности

Москва, 13 января. Политика президента России Владимира Путина по достижению углеродной нейтральности увела страну с пути глобального отставания. Такое мнение на Гайдаровском форуме высказал специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Сейчас, по его словам, мир находится в стадии энергетического перехода. И здесь возможны две стратегии, считает он, — игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы.

«Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (англ. "умная стратегия". — Прим. ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», — отметил Чубайс.

Ранее представитель президента обратил внимание на необходимость добиться признания правил создаваемого в России климатического рынка в международных организациях.