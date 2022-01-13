Политолог Сосновский: Берлин сменил риторику по «Северному потоку — 2», посидев без света и тепла

Берлин, 13 января. Недавний коллапс в энергосистеме Берлина, оставивший без света и тепла сотни тысяч граждан, заставил многих немцев кардинально пересмотреть свое отношение к России и «Северному потоку — 2»

Инцидент с обесточенной столицей заново пробудил главные страхи большинства немцев. А боятся они больше всего серьезной ссоры с Россией и сворачивания проекта «Северный поток — 2» на финальной стадии его реализации. Результат жизненного урока налицо. Если еще не так давно примерно 50% простых немцев были не против вступления Украины в НАТО, несмотря на угрозу конфликта с РФ, то, по данным свежего исследования, 68% респондентов высказались категорически против. Еще более радикально изменилось мнение граждан ФРГ о необходимости скорейшего запуска «Северного потока — 2». До серьезного сбоя в энергосистеме Берлина немало немцев сомневались, нужен ли им этот газопровод, особенно с перспективой ссоры с США. Посидев без света, тепла и даже водоснабжения, они стали ярыми защитниками «СП-2».

О внезапных метаморфозах общественного мнения в ФРГ подписчикам YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил немецкий политолог Александр Сосновский, отметив что противникам «Северного потока — 2» в высшем руководстве Германии тоже пришлось поспешно менять риторику. Игнорировать настроения своих избирателей чиновники осмеливаются только до определенного предела.

«Говоря о Европе, мы почему-то представляем себе Столтенберга, Бербок и многих других чиновников-русофобов. А Европа ведь другая и сильно отличается от идей и мыслей, которые бродят в головах вышеупомянутых персон. Главный страх европейцев и простых немцев, в частности, заключается в том, что Россия может отвернуться от Европы и пойти своим путем, в том числе и свернув «Северный поток – 2». Буквально на днях этот страх подхлестнули. Немалая часть Берлина была обесточена. 300 тысяч семей остались без воды, без электричества и тепла. И после этого вдруг в опросе 68% немцев выступают против Украины в НАТО, больше 90% яро поддерживают «СП-2». Официальный Берлин тоже сменил риторику, посидев без света и тепла. Практические уроки оказались полезны», — иронично отметил политолог.

Global Look Press / Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Сосновский уточнил, что небольшой инцидент лишний раз доказал, что в Европе не все так однозначно и не стоит воспринимать Германию в призме абсурдных заявлений и угроз некоторых прозападных чиновников. Да и среди высшего руководства ФРГ хватает вполне адекватных управленцев, думающих в первую очередь о национальных интересах Германии. Политолог пообещал в ближайшее время опубликовать обширный материал, доказывающий, что новый канцлер Олаф Шольц, к примеру, оказался вовсе не ястребом, как его многие пытались представить, а рациональным политиком, понимающим важность налаживания дружеских отношений с РФ.

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