Российские военные советники и силы САА провели учения на юге провинции Дамаск

Дамаск, 13 января. Силы Сирийской Арабской Армии (САА) совместно с российскими военными советниками провели учения на юге провинции Дамаск. Федеральное агентство новостей публикует кадры маневров.

В тренировках приняли участие военнослужащие 9-й дивизии 1-го армейского корпуса САА. Под руководством российских специалистов они отработали мероприятия по эвакуации раненых сослуживцев и оказанию первой помощи, а также стрелковые упражнения.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Учения при участии советников из России прошли и у границы Сирии и Иордании в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает «Русская весна», там отрабатывались совместные действия войск и огневое поражение противника. В тренировках также задействовались беспилотные летательные аппараты, в том числе «Орлан-10».

Военнослужащие выполнили упражнения по отражению нападения условного противника, а также по зачистке захваченных поселений под прикрытием артиллерии, танков и минометов.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Российские военные советники принимают активное участие в обучении военнослужащих САА. Так, в середине декабря в районе Пальмиры прошли учения по стрелковой и инженерной подготовке: бойцы сирийской армии выполнили процедуры по обнаружению и обезвреживанию мин, упражнения по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов. А еще несколькими днями ранее специалисты из РФ организовали батальонно-тактическое учение штурмовых, танковых подразделений и подразделений ПВО САА в провинции Алеппо, в нескольких километрах от позиций боевиков.