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Автомагистраль «Меридиан» пройдет по Брянщине
Общество
Автомагистраль «Меридиан» пройдет по Брянщине
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Брянск, 13 января. На территории Брянской области планируется построить участок скоростной международной автотрассы.

Как стало известно, «Российская холдинговая компания» и Евразийский банк развития достигли соглашения о реализации проекта частной скоростной автотрассы «Меридиан». Магистраль, которую неофициально нарекли новым шелковым путем, будет пересекать Брянскую область, сообщают «Брянские новости».

Уточняется, что на территории Брянской области предстоит обустроить 167 километров автотрассы, которая будет пересекаться с федеральными трассами «Украина» и М13. При этом магистраль будет огибать Брянск с юга.

Ранее ФАН сообщал о планах Правительства России относительно завершения строительства автотрассы Москва — Санкт-Петербург М-11 «Нева». Проект, который реализует госкомпания «Автодор», будет профинансирован из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая протяженность автотрассы составляет 669 километров, сейчас эксплуатируются 610 километров.

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брянск проект строительство автотрасса
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