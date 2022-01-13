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Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым недавние события в Казахстане

Политика
Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым недавние события в Казахстане
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 13 января. Российский президент Владимир Путин обсудил с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым сложившуюся в Казахстане ситуацию. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

По данным Кремля, обстановку в казахстанской республике удалось нормализовать благодаря действиям правительства и помощи миротворческого контингента — Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось о выводе миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана с 13 января. Об этом рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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