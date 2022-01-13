Валерия поделилась трогательными семейными фото в день рождения невестки

Москва, 13 января. Знаменитая певица Валерия поздравила невестку Лиану Шульгину с днем рождения. В честь праздника она показала несколько редких семейных фотографий.

Знаменитая исполнительница трогательно обратилась к невестке и отметила ее доброе сердце и женскую мудрость. Валерия указала, что девушка дарит счастье ее сыну Арсению Шульгину и, соответственно, всей семье.

«И еще я бесконечно благодарю тебя за нашу обожаемую Селинку. Будь, девочка, счастлива! Мы всегда рядом», — написала исполнительница.

Prt Scr instagram.com / @valeriya

Поклонники были тронуты теплыми слова знаменитости. Они с восторгом высказались о семейных фотографиях артистки, на которых присутствовали и супруг Валерии, и сын с женой, и внучка. Валерии оставили сотни теплых комментариев и признались, что хотели бы такую же свекровь, как она.

Певица Валерия стала бабушкой год назад. Она вместе с супругом души не чает во внучке. Артистка регулярно делится кадрами с наследницей, показывая всю нежность своих чувств к ребенку.