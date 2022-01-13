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Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу Грузии из кризиса

Политика
Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу Грузии из кризиса
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 13 января. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили во время выступления на судебном процессе заявил, что разрабатывает в тюрьме план по выводу государства из кризиса и нищеты.

Уточняется, что 13 января Тбилисский городской суд проводит очередное заседание по делу о незаконном пересечении границы бывшим главой страны. Судебный процесс транслируется в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.

«Я разрабатываю план по спасению страны, по выходу из кризиса и нищеты. План, который позволит в течение пяти лет вернуть Грузию в статус развития. Я знаю, как это делается, в отличие от этих властей», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее глава оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Ника Мелия рассказал, что члены политсилы Саакашвили прекратили голодовку. По словам сторонников бывшего лидера Грузии, об этом их попросил сам политик.

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саакашвили грузия тюрьма
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