Израиль обвинил Иран в вербовке своих граждан через Facebook

Тель-Авив, 13 января. Служба внутренней безопасности Израиля ШАБАК заявила, что иранская шпионская сеть вербовала местных женщин, побуждая их предоставлять конфиденциальную информацию о военных и дипломатических объектах.

Агент, называвший себя Рамбод Намдар, вступал с израильтянками в контакт через Facebook и представлялся живущим в Иране евреем. Далее он предлагал продолжить общение в мессенджере WhatsApp, шифрующем передачу данных. При этом некоторые из женщин подозревали, что имеют дело с разведкой Исламской республики, однако поддерживали с агентом связь и соглашались выполнять определенные поручения, получая за это плату.

Iranian "espionage network" used Facebook to recruit women into photographing US embassy and other activities, says Israel https://t.co/YlXcC0U95e — The National (@TheNationalNews) January 12, 2022

Некоторых из них пока не удалось идентифицировать. На данный момент ШАБАК совместно с полицией смогла выявить четверых основных подозреваемых, которым были вынесены обвинительные заключения.

Одна из женщин в возрасте 40 лет якобы контактировала с «Рамбодом» несколько лет и выполняла различные миссии. Например, она передавала ему фотографии посольства США в Тель-Авиве и съемки внутри офиса МИД в ее родном городе Холон. Также агент просил ее уговорить своего сына добыть конфиденциальные документы после того, как его призовут на службу в разведывательные органы Израиля.

Вторая подозреваемая в возрасте 57 лет манипулировала своим сыном, служащим в разведке, и в течение четырех лет получила несколько выплат в размере около 5 000 долларов. Также она должна была сблизиться с одним из членов парламента и передавать полученную от него информацию.

Israel's Shin Bet internal security service said a suspected Iranian intelligence operative identified himself as Rambod Namdar on Facebook and claimed to be a Jewish man living in Israel. He appears to have targeted Israelis of Iranian descent.https://t.co/Hf7NZtE2ls — Stars and Stripes (@starsandstripes) January 12, 2022

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предостерег граждан от распространения конфиденциальных данных в социальных сетях, напомнив, что по ту сторону экрана могут находиться сотрудники иранских спецслужб. Как утверждает чиновник, Корпус стражей Исламской революции предпринимает «бесконечные попытки» вербовать израильтян в рамках своей кибервойны с еврейским государством.

Шпионская война

Обе страны регулярно обвиняют друг друга в шпионаже, чаще всего это проявляется в хакерских атаках на компьютерные сети различных силовых ведомств или инфраструктурных организаций. Аресты людей по подозрению в разведывательной работе на противника происходят куда реже.

#Israel: Omri Goren, 37, a household employee of Defense Minister Benny Gantz is being charged with espionage, offering to spy on Gantz on behalf of "a person identified with Iran" pic.twitter.com/fuCgh5bVN1 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 18, 2021

В частности, в ноябре прошлого года власти Израиля заявили о задержании 37-летнего Лода Омри Горена, который работал уборщиком в доме министра обороны государства Бени Ганца. Как сообщили официальные в Тель-Авиве, он шпионил в пользу якобы связанной с Ираном хакерской группы Black Shadow.

Тем не менее никакого ущерба национальной безопасности Горен не нанес, так как не получил доступ к секретным материалам. Примечательно, что обвиняемый уже имел прежде пять судимостей, в том числе за ограбление банка. Это вызвало у многих недоумение касательно того, как такой человек смог занять вакансию уборщика в доме одного из самых высокопоставленных лиц страны.