Xiaomi может запустить Redmi Note 12 в производство уже в этом году

Пекин, 13 января. Смартфоны Redmi Note 12 могут выйти на мировой рынок в 2022 году. Компания Xiaomi представит модель среди других новинок первого полугодия.

Некоторые новинки будут представлены в апреле 2022 года. Предположительно, именно тогда Xiaomi официально анонсирует выпуск Redmi Note 12, показ которого станет частью презентации. Об этом сообщает портал Xiamiui.

При этом Xiaomi лишь недавно представила смартфоны Redmi Note 11, которые вышли на китайский рынок. Однако компания уже готовит Redmi Note 12 на замену очередной новинке, модели будут запущены в производство в этом году. Характеристики будущего смартфона остаются в тайне.

Xiaomi также планирует представить серию игровых смартфонов серии Black Shark. Модели получили кодовые названия «Катюша» и «Патриот».