В Казани испытали сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М

Крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла самолетостроители создали с нуля. Ту-160М пришел на смену легендарному Ту-160.

Машина провела в воздухе полчаса, выполнив все запланированные полетные манипуляции, и удачно совершила посадку на аэродроме Казанского авиационного завода. Испытания ракетоносец проходил, поднявшись на высоту 600 метров.

Новый самолет внешне ничем не отличается от своего предшественника, но внутри он получил современное техническое оснащение. Конструкторы Ту-160М рассказали, что для создания агрегата им пришлось оцифровывать всю бумажную документацию советских времен и восстанавливать технологию вакуумной сварки титана.

Модернизировать сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 призвал президент Российской Федерации Владимир Путин.