Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 15:43
15:40
Армия
Лавров отметил готовность США и НАТО обсуждать вопрос о ракетах в Европе
15:36
Политика
Лавров назвал нервным срывом законопроект США о санкциях против Путина
15:36
Технологии
Браузер Mozilla Firefox перестал загружать сайты из-за уязвимости протокола
15:34
Экономика
Доходы России от продажи водорода к 2030 году могут достичь 40 млрд долларов
15:33
Политика
Глава МИД Польши Рау процитировал «Братьев Карамазовых» во время выступления в ОБСЕ
15:28
Политика
Лавров заявил об отсутствии свободы у ФРГ для своих коммерческих интересов
15:28
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Алена Апина пожаловалась на недолеченные болезни
15:23
Общество
Иммунолог Крючков считает, что «Спутник М» будет безопасен для вакцинации подростков
15:22
Политика
Экс-посол Британии Брентон заявил о бесполезности санкций Запада против России
15:21
Происшествия
Пожар охватил университет имени Каразина в центре Харькова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Казани испытали сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М

Видео

Крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла самолетостроители создали с нуля. Ту-160М пришел на смену легендарному Ту-160.

Машина провела в воздухе полчаса, выполнив все запланированные полетные манипуляции, и удачно совершила посадку на аэродроме Казанского авиационного завода. Испытания ракетоносец проходил, поднявшись на высоту 600 метров.

Новый самолет внешне ничем не отличается от своего предшественника, но внутри он получил современное техническое оснащение. Конструкторы Ту-160М рассказали, что для создания агрегата им пришлось оцифровывать всю бумажную документацию советских времен и восстанавливать технологию вакуумной сварки титана.

Модернизировать сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 призвал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Вернуться назад
Все новости / Видео / В Казани испытали сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М
казань ту-160м
Комментировать