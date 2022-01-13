Имя Мохамед стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Брюсселе в 2021 году

Брюссель, 13 января. Бельгийское статистическое агентство Statbel выяснило, что самым популярным среди новорожденных мальчиков в 2021 году в Брюсселе стало имя Мохамед.

Согласно данным исследования, в столице государства зарегистрировано 13 595 человек с именем Мохамед, что в два раза больше, чем людей, которых зовут Жан. При этом на третьей позиции оказалось имя Мохаммед.

Также на сайте агентства отмечается, что Мохамед находится на девятом месте в списке самых популярных имен среди мальчиков, родившихся на территории всей Бельгии в 2020 году. Так назвали 345 человек.

Ранее самые популярные российские имена для новорожденных в 2021 году назвали в московском ЗАГСе. Ими стали Александр и София. Второе место среди мужских имен занимает Максим, а третье Михаил.