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Имя Мохамед стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Брюсселе в 2021 году

Общество
Имя Мохамед стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Брюсселе в 2021 году
pixabay.com

Брюссель, 13 января. Бельгийское статистическое агентство Statbel выяснило, что самым популярным среди новорожденных мальчиков в 2021 году в Брюсселе стало имя Мохамед.

Согласно данным исследования, в столице государства зарегистрировано 13 595 человек с именем Мохамед, что в два раза больше, чем людей, которых зовут Жан. При этом на третьей позиции оказалось имя Мохаммед.

Также на сайте агентства отмечается, что Мохамед находится на девятом месте в списке самых популярных имен среди мальчиков, родившихся на территории всей Бельгии в 2020 году. Так назвали 345 человек.

Ранее самые популярные российские имена для новорожденных в 2021 году назвали в московском ЗАГСе. Ими стали Александр и София. Второе место среди мужских имен занимает Максим, а третье Михаил.

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имя статистика мохамед
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