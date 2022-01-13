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Празднующий 39-летие Туриченко заявил, что у него «большие планы»

Шоу-бизнес
Празднующий 39-летие Туриченко заявил, что у него «большие планы»
youtube.com  /  Prt Scr / ELLO

Москва, 13 января. Звезда группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко принимает поздравления: артист отмечает день рождения. Коллеги и поклонники поздравили исполнителя с праздником.

Туриченко решил разделить радость от торжественного события с поклонниками. Он опубликовал пост в Instagram, с помощью которого похвастался стильным образом на кадрах новой фотосессии. По словам музыканта, он уже готов осуществить замыслы на будущее.

«39, у нас большие планы! Поехали!» — заявил артист.

Празднующий 39-летие Туриченко заявил, что у него «большие планы»
Prt Scr instagram.com / @kirillturichenko

Поклонники с восторгом отреагировали на пост Туриченко. Многие фолловеры поспешили поздравить артиста в комментариях.

«Будь счастлив, будь удалив, будь здоров, просто будь. Ты нам нужен как воздух. Нам без тебя уже никак»;

«С днем рождения! Лучик солнца! Спасибо тебе за твой талант, за твою энергетику, которая передается нам через экран»;

«С днем рождения! К новым вершинам, будь счастлив», — написали фолловеры.

К поздравлениям также присоединились российские знаменитости. Так, теплые комментарии с пожеланиями оставили певица Валерия, Юсиф Эйвазов и Анатолий Цой.

Ранее свой день рождения отпраздновал актер Константин Хабенский. Президент России Владимир Путин поздравил артиста с 50-летием.

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день рождения туриченко иванушки international
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