Вашингтон, 13 января. Президент России Владимир Путин добьется успеха на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности. На это намекает карикатура на обложке январского номера журнала The Economist, принадлежащего всемирно известному клану Ротшильдов.

В большом выпуске издания центральное место занимает статья с провокационным названием «Как разговаривать с мистером Путиным». На обложке журнала изображен российский лидер в образе легендарного гангстера Тони Монтана — главного героя культовой криминальной ленты режиссера Брайана де Пальмы. Глава государства сидит в кресле, копируя сцену из фильма, где Монтана присваивает себе огромную империю, некогда принадлежащую американскому наркобарону Фрэнку Лопесу.

«Мистер Путин скоро вас примет», — гласит подпись к картинке.

economist.com / Prt Scr

Обложки журнала The Economist нередко становятся предметом бурных обсуждений. Считается, что из-за приближенности к клану Ротшильдов, художники издания знают чуть больше простых смертных и зашифровывают в своих изображениях послания миру, как в случае с неожиданным предсказанием об успехе Путина на переговорах с США и НАТО.

Не только Ротшильды сделали свой выбор в пользу президента России Владимира Путина на переговорах по глобальной безопасности. Так. например, автор аналитического портала The Hill Авраам Шама сделал неожиданное заявление, предсказав НАТО полное исполнение требований Москвы.