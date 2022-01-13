Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 14:13
14:12
Шоу-бизнес
Валерия поделилась трогательными семейными фото в день рождения невестки
14:10
Весь мир
Израиль обвинил Иран в вербовке своих граждан через Facebook
14:10
Политика
Саакашвили заявил о разработке в тюрьме плана по выводу Грузии из кризиса
14:07
Технологии
Xiaomi может запустить Redmi Note 12 в производство уже в этом году
14:04
Общество
В Невьянске сотрудники Росгвардии помогли женщине спасти сбитую машиной собаку
14:00
Общество
Имя Мохамед стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Брюсселе в 2021 году
13:59
Общество
Власти Финляндии могут ввести чрезвычайное положение из-за ухудшения ситуации с COVID-19
13:59
Шоу-бизнес
Празднующий 39-летие Туриченко заявил, что у него «большие планы»
13:58
Общество
Статистика по COVID-19 в Петербурге свидетельствует о новой волне заболеваемости
13:58
Политика
Свежий номер The Economist предсказал итог переговоров Россия — НАТО карикатурой с Путиным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Динамо» показало видео о возвращении футболиста Федора Смолова в стиле «Гарри Поттера»

Спорт
«Динамо» показало видео о возвращении футболиста Федора Смолова в стиле «Гарри Поттера»
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 13 января. Форвард Федор Смолов снова стал игроком московского футбольного «Динамо». Родной клуб в честь возвращения спортсмена сделал видео в стиле «Гарри Поттера».

Ролик под названием «Федор Смолов. Возвращение в «Динамо». 7 лет спустя» вышел на YouTube-канале «Динамо» 12 января. Футболист начинал свою профессиональную карьеру в этом московском клубе в 2006 году. Игрок выступал за бело-голубых до 2015 года. Команда посчитала это событие значимым и выпустила видео в стилистике спецэпизода про Гарри Поттера.

Ранее о переходе Смолова в «Динамо» сообщила пресс-служба футбольного клуба «Локомотив», за который играл 31-летний нападающий. Детали трансфера озвучены не были. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Динамо» показало видео о возвращении футболиста Федора Смолова в стиле «Гарри Поттера»
Смолов Гарри Поттер динамо
Комментировать