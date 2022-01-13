«Динамо» показало видео о возвращении футболиста Федора Смолова в стиле «Гарри Поттера»

Москва, 13 января. Форвард Федор Смолов снова стал игроком московского футбольного «Динамо». Родной клуб в честь возвращения спортсмена сделал видео в стиле «Гарри Поттера».

Ролик под названием «Федор Смолов. Возвращение в «Динамо». 7 лет спустя» вышел на YouTube-канале «Динамо» 12 января. Футболист начинал свою профессиональную карьеру в этом московском клубе в 2006 году. Игрок выступал за бело-голубых до 2015 года. Команда посчитала это событие значимым и выпустила видео в стилистике спецэпизода про Гарри Поттера.

Ранее о переходе Смолова в «Динамо» сообщила пресс-служба футбольного клуба «Локомотив», за который играл 31-летний нападающий. Детали трансфера озвучены не были. В составе «Локомотива» Смолов дважды выигрывал Кубок России и становился обладателем Суперкубка страны.