KION назвал дату выхода сериала «Бег улиток» с Толкалиной и Урсуляк

Москва, 13 января. Премьера сериала «Бег улиток» Стаса Иванова состоится на платформе KION 19 января. Картина посвящена теме насилия и проработки детских травм.

В центре сюжета истории двух женщин по имени Марина. Одна трудится социальным работником в кризисном центре, другая – журналистка-расследовательница. Первая, столкнувшаяся с провалами в памяти, пытается помочь пациентке после предполагаемого насилия. Вторая разбирается в истории жертвы насилия и пытается наказать преступников. Обе роли исполнила Дарья Урсуляк.

Картина снята в нелинейном повествовании, отсылающем к авторской манере Дэвида Линча. Режиссером «Бега улиток» выступил Стас Иванов. Кроме Урсуляк, в проекте были заняты Любовь Толкалина, Алла Еминцева и Евгений Санников.

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