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KION назвал дату выхода сериала «Бег улиток» с Толкалиной и Урсуляк

  /   Обновлено: 13 января 2022 13:51
Общество
KION назвал дату выхода сериала «Бег улиток» с Толкалиной и Урсуляк
facebook.com  /  Любовь Толкалина

Москва, 13 января. Премьера сериала «Бег улиток» Стаса Иванова состоится на платформе KION 19 января. Картина посвящена теме насилия и проработки детских травм.

В центре сюжета истории двух женщин по имени Марина. Одна трудится социальным работником в кризисном центре, другая – журналистка-расследовательница. Первая, столкнувшаяся с провалами в памяти, пытается помочь пациентке после предполагаемого насилия. Вторая разбирается в истории жертвы насилия и пытается наказать преступников. Обе роли исполнила Дарья Урсуляк.

Картина снята в нелинейном повествовании, отсылающем к авторской манере Дэвида Линча. Режиссером «Бега улиток» выступил Стас Иванов. Кроме Урсуляк, в проекте были заняты Любовь Толкалина, Алла Еминцева и Евгений Санников.

Ранее кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2021 года. Лидером рейтинга стали «Вампиры средней полосы», в тройке — «Вертинский» от онлайн-кинотеатра KION.

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толкалина сериал бег улиток
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