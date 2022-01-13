Российский военный эксперт Сивков назвал способ усмирить США и НАТО

Россия всего несколькими действиями способна усмирить США и НАТО, а также заставить американское руководство сесть за стол переговоров. Об этом заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Военный специалист считает, что в последнее время американские власти пытаются указывать России, что и как она должна делать на территории собственной страны. В частности, руководство США настаивает на том, чтобы Москва не проводила военные учения на собственной территории. Поэтому Сивков озвучил единственный способ заставить США забыть о давлении на Россию. По его словам, Москва должна нарастить военный потенциал. И только это, считает эксперт, способно усмирить США и НАТО.

«Необходимо создавать предпосылки к тому, чтобы возможности по развертыванию армии были таковыми, чтобы они позволили с началом реальной и масштабной военной угрозы создать Вооруженные силы в количестве 3–5 млн человек. Что касается военно-технического плана. Нам нужно обеспечить технологическую независимость от стран Запада, в первую очередь — в части электроники. Все комплектующие, которые необходимы для современных систем вооружения, мы должны полностью производить на своей территории», — заявил он.

ПолитЭксперт / Анастасия Алексеева

«Мы должны в спешном порядке обеспечить насыщение армии России теми прорывными образцами оружия, которые мы уже не раз демонстрировали. Нам необходимо не менее 300–400 единиц ракет «Циркон» и Х-32, не менее нескольких тысяч «Калибров», подводные лодки должны иметь торпеды «Посейдон». Также необходимо развернуть не менее нескольких сотен ракетных комплексов «Сармат», около 1 тыс. единиц танков типа «Армата», несколько десятков систем С-500 и С-550. Мы должны насытить нашу авиацию несколькими сотнями самолетов Су-57 — 200–300 машин, не меньше. Это заставит Запад сесть за стол переговоров», — указал Константин Сивков.

Константин Сивков также считает, что в ближайшее время на вооружении армии Российской Федерации должны появиться прорывные образцы вооружения, аналогов которым нет в мире.

Также военный эксперт считает, что России для сдерживания США и НАТО необходимо создать термоядерные боеголовки и крылатые ракеты сверхбольшой дальности.

«Еще один шаг, который может заставить Запад сесть за стол переговоров, это тот, о котором я уже неоднократно говорил. Нужно объявить о создании сверхмощных термоядерных боеголовок для ракет «Сармат» и «Посейдон». Речь должна идти не о десяти мегатоннах, а о 50–100. Если это не поможет, то нужно заявить о том, что мы такие боеголовки уже создали, а также, может, продемонстрировать их миру, конечно, не взрывая. Если и это не поможет, тогда можно будет рассмотреть вопрос демонстрации действия этих боеголовок каким-нибудь иным способом. Такой способ есть — например, борьба с метеоритной опасностью. Еще было бы хорошо создать крылатые ракеты сверхбольшой дальности на базе Х-101 и Х-102 с дальностью стрельбы порядка 10–12 тыс. километров и разместить их на мобильных носителях. Эти ракеты не являются запрещенными после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это тот комплекс мер, необходимый для того, чтобы заставить наших», — резюмировал Константин Сивков.

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