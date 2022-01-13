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Всемирный банк призвал Марокко ускорить реформы ради экономического роста

Весь мир
Всемирный банк призвал Марокко ускорить реформы ради экономического роста
wikipedia.org  /  Victorgrigas / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 13 января. Всемирный банк назвал хрупким восстановление марокканской экономики, отметив, что для создания рабочих мест и широкомасштабного роста, соответствующего амбициям новой модели развития, потребуется сильная и всеобъемлющая программа реформ.

«После беспрецедентного шока в 2020 году королевство вступает в фазу нормализации, поскольку пандемия COVID-19 ослабевает, сельскохозяйственный сектор восстанавливается, а внешний спрос растет. Однако процесс неполный и асимметричный», — говорится в отчете.

Всемирный банк проанализировал показатели роста марокканской экономики за последние десятилетия и представил модели влияния различных вариантов, согласно которым, широкомасштабные реформы, развитие человеческого капитала и производительность сыграют решающее значение в достижении амбициозных целей.

При таком подходе Рабат поспособствует раскрытию национального потенциала, позволит молодежи и женщинам получить доступ к рынку труда, простимулирует частные инвестиции и продвинет инновации.

«На следующем этапе марокканской экономике необходимо диверсифицировать источники роста, чтобы продолжать создавать рабочие места и сокращать бедность», — сказал региональный директор Всемирного банка в Магрибе Йеско Хентшель.

Несмотря на признаки нормализации, динамика банковского сектора свидетельствовала о сохранении некоторых уязвимостей. В частности, потребительское кредитование близко к полному восстановлению, в то время как инвестиционное все еще снижается.

Ожидается, что при стабилизации сельскохозяйственного сектора рост ВВП замедлится до 3,2% в 2022 году. Также после успешного сбора урожая в 2021-м не исключили небольшое сокращение производства.

Кроме того, продолжающееся восстановление начинает обращать вспять социальные последствия пандемии. Сократилась безработица в сельской местности, но в городских районах показатели рынка труда начали улучшаться только в третьем квартале 2021 года.

Государственные доходы позволили правительству Марокко сократить дефицит бюджета. Однако рост цен на энергоносители, вызванные высокими показателями экспорта обрабатывающей промышленности, и сокращение доходов от туризма снова дестабилизировали ситуацию.

Расширенная денежно-кредитная политика и поддержка ликвидности, предоставленные Всемирным банком, помогли финансовому сектору королевства. Если Рабат сможет убрать уязвимости, тогда страна придет к устойчивому восстановлению.

Так, международная организация порекомендовала Марокко осуществить амбициозную и многогранную программу реформ для широкого роста и создания рабочих мест в стране.

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