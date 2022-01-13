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Роскосмос планирует осуществить пять запусков ракет с космодрома Восточный в 2022 году

Армия
Роскосмос планирует осуществить пять запусков ракет с космодрома Восточный в 2022 году
wikipedia.org  /  Владислав Ларкин / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 января. Роскосмос проведет в текущем году пять запусков космических аппаратов с космодрома Восточный. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, всего Роскосмос планирует осуществить в 2022 году 30 пусков ракет с разных космодромов. Он также напомнил, что с Восточного в минувшем году было проведено пять запусков космических аппаратов «Союз» со спутниками OneWeb.

«Планируется пять пусков в 2022 году с космодрома Восточный», — рассказал Рогозин журналистам.

Ранее сообщалось, что Роскосмос назначил первый запуск ракеты в 2022 году на 10 февраля. Также Дмитрий Рогозин сообщил об основных достижениях отрасли за минувший год, передает «Царьград».

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восточный роскосмос рогозин
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