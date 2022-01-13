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Пожилым россиянам оформят индексацию пенсий на 8,6% с 1 января

Экономика
Пожилым россиянам оформят индексацию пенсий на 8,6% с 1 января
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 января. Индексация пенсионных выплат на 8,6% будет оформлена с 1 января текущего года, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда по социальной политике Елена Бибикова ранее отмечала, что размер средней пенсии в РФ в результате индексации может вырасти на 1400 рублей. До начала текущего года средняя пенсия по стране составляла в среднем чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в среду, 12 января, выступил с предложением проиндексировать выплаты пожилых граждан чуть выше уровня инфляции — на 8,6%. Принятые ранее решения не позволят покрыть россиянам расходы, которые связаны преимущественно с растущим уровнем инфляции прошлого года, подчеркнул глава государства.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, назвал точный размер пенсий после допиндексации. С учетом повышения выплата составит 18,9 тысячи рублей. На эти цели из бюджета потребуется дополнительные 170 млрд рублей.

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