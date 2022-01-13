Аналитик Погребинский исключил способность Зеленского узаконить внеблоковый статус Украины

Киев, 13 января. Киев мог бы принять решение по нерасширению НАТО, которое устроило бы и Россию, и США, и саму Украину. Однако это невозможно при действующем главе государства Владимире Зеленском.

Таким мнением поделился киевский аналитик Михаил Погребинский, комментируя итоги переговоров Москвы и Вашингтона. После консультаций американская сторона выразила несогласие с требованием РФ ограничить дальнейшее расширение Североатлантического альянса.

Эксперт назвал единственно верное решение, которое удовлетворило бы запросы сразу трех сторон — России, Соединенных Штатов и Украины. По словам Погребинского, Вашингтон и Киев должны договориться о внеблоковом статусе Украины по отношению к НАТО.

«Если бы власть в Киеве и сам (украинский президент Владимир) Зеленский были сильными и могли бы как-то воздействовать на Верховную раду, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон», — пояснил политолог.

Новостное агентство «Харьков». / Петро Панч

В таком случае Вашингтон мог бы сохранить лицо, а Киев открыл бы дорогу к восстановлению отношений с Москвой, добавил Погребинский. Для реализации такой схемы Зеленский должен уйти с поста президента и дать возможность осуществить необходимые действия новому лидеру, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Зеленский в 2016 году советовал согражданам не голосовать за свою кандидатуру. Видео соответствующего выступления обнародовали украинские СМИ.