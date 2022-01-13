ПФР назвал первую дату выплат соцподдержки в 2022 году

Москва, 13 января. В отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области анонсировали скорую выплату в рамках мер социальной поддержки пожилого населения.

Отмечается, что с 17 января ПФР начнет осуществлять выплаты, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения. Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для неработающих граждан, имеющих детей; лиц, подвергшихся воздействию радиации; реабилитированных лиц; инвалидов (детей-инвалидов), имеющих транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащих и членов их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

При этом выплаты, которые поступят с 17 января, станут досрочной доставкой к пособиям за январь, которые по стандартному выплатному графику обычно происходят в феврале. А вот в феврале аналогичные пособия будут выплачиваться уже только по новым назначениям тем россиянам, которые оформят выплаты в январе и феврале. Поясняется, что с марта начисление и выплата средств вернутся к обычному графику, по которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в следующем месяце.

Ранее ФАН сообщал о готовности ПФР выплачивать досрочную пенсию женщинам, достигшим 57-летнего возраста при наличии у них трех или четырех детей. Если многодетная мать воспитала до восьми лет пять детей, то планка опускается до 50 лет. Надо выполнить всего одно условие: иметь страховой стаж в 15 лет, при этом период ухода за детьми должен включаться в этот срок.