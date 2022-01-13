Вашингтон, 13 января. Первые контакты Москвы и коллективного Запада по линии Совета Россия — НАТО обернулись геополитическим триумфом президента Владимира Путина. Об этом пишет для американского издания The Hill аналитик Авраам Шама.

Авторскую интерпретацию публикации американского эксперта представила «ПолитРоссия». По мнению Шамы, сам факт того, что Альянс во главе с США удалось усадить за стол переговоров, несмотря на их деструктивную позицию и постоянные угрозы, уже сигнализирует об уверенной дипломатическое победе российского лидера.

«Президент России Владимир Путин выиграет продолжающиеся переговоры с США и потребует, чтобы Запад подтвердил сферу влияния РФ. Путин снова побеждает», — спрогнозировал Авраам Шама.

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Секрет триумфа Российской Федерации на переговорах очень прост, уверен аналитик: вне зависимости от исхода встреч, сам факт их проведения уже склоняет чашу геополитических весов в пользу Москвы. Несмотря на то, что Вашингтон технически может ввести против России самые жесткие санкции, реальность такова — требования Кремля будут приняты, НАТО откатит свои позиции на запад, а страны, присоединявшиеся к Альянсу с 1997 года, перейдут в другую сферу влияния. Президент РФ одержал очередную уверенную победу на мировой арене, заключил автор The Hill.

Первые за два с половиной года контакты по линии Совета Россия — НАТО прошли 12 января в Брюсселе. Как отметил генсек Альянса Йенс Столтенберг, между сторонами существуют непримиримые разногласия, однако шансы на достижение взаимовыгодных договоренностей все же есть.