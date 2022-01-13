Песков: России непонятны призывы НАТО к деэскалации на фоне заявлений о расширении Альянса

Москва, 13 января. Россия не понимает призыва НАТО в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны Североатлантического альянса заявлений о расширении, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что НАТО заявляет о своих планах по расширению. Кроме того, США активно продолжают зазывать новые страны в военно-политический блок, в том числе Финляндию и Швецию.

«Мы слышим заявления НАТО некоторых стран, которые требуют увеличить количества контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые Прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? То есть, если НАТО хочет диктовать нам как и куда перемещать наши ВС на российской территории, вряд ли это возможно», — подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что Россия имеет полное право перемещать войска на своей территории. Песков назвал принципиально важным то, что маневры ВС РФ не касаются территорий других стран.

Ранее в Кремле говорили, что по ключевым вопросам консультаций России, США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия. РФ считает это плохим фактором.