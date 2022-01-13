В Кремле отреагировали на назначение русофоба Умарова главой мининформации Казахстана

Москва, 13 января. Россия готова работать со всеми членами нового Правительства Казахстана, включая подвергшегося критике за националистические взгляды министра информации Аскара Умарова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев оказал доверие Умарову, как и всем остальным членам кабмина. Нур-Султан является партнером и союзником Москвы, поэтому делать исключения для отдельных чиновников в Кремле не намерены.

«Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе. Если есть какие-то проблемы и пробелы — такое тоже может быть, все-таки молодые люди — с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее фигуру Аскара Умарова на посту министра информации Казахстана раскритиковали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Политику после назначения припомнили его русофобские заявления и поступки.