Глава Минтруда Котяков назвал точный размер пенсионных выплат после допиндексации

Москва, 13 января. Выплаты для неработающих россиян пенсионного возраста повысятся на 8,6%, рассказал министр труда и социального развития Антон Котяков.

Правительство готовится поднять выплаты пожилым людям выше уровня инфляции в соответствии с предложением президента Владимира Путина. Изначально в бюджете была заложена индексация на 5,9%, однако инфляция по итогам прошлого года оказалась на уровне 8,39%. Как следствие, решено увеличить пенсии с «запасом».

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей», — уточнил Котяков.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее напомнила, что в конце 2021 года также по поручению Путина был увеличен МРОТ и прожиточный минимум.

Между тем большинство россиян хотели бы иметь пенсию размером в 43 тысячи рублей. Согласно опросу, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тысяч, пишет «ФедералПресс».