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Глава Минтруда Котяков назвал точный размер пенсионных выплат после допиндексации

Экономика
Глава Минтруда Котяков назвал точный размер пенсионных выплат после допиндексации
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Выплаты для неработающих россиян пенсионного возраста повысятся на 8,6%, рассказал министр труда и социального развития Антон Котяков.

Правительство готовится поднять выплаты пожилым людям выше уровня инфляции в соответствии с предложением президента Владимира Путина. Изначально в бюджете была заложена индексация на 5,9%, однако инфляция по итогам прошлого года оказалась на уровне 8,39%. Как следствие, решено увеличить пенсии с «запасом».

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей», — уточнил Котяков.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее напомнила, что в конце 2021 года также по поручению Путина был увеличен МРОТ и прожиточный минимум.

Между тем большинство россиян хотели бы иметь пенсию размером в 43 тысячи рублей. Согласно опросу, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тысяч, пишет «ФедералПресс».

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