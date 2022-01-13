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Экономист Хазин рассказал, какой маневр России заранее аннулировал все суперсанкции США

Экономика
Экономист Хазин рассказал, какой маневр России заранее аннулировал все суперсанкции США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 января. Соединенные Штаты опоздали со своими угрозами насчет суперсанкций против России.

Угрозы в адрес России, на днях прозвучавшие в Сенате США, ярко демонстрируют, как далеко зашел внутриполитический раскол в этой стране. Даже в Белом доме воюют друг против друга как минимум три фракции — условные цифровики во главе с Камалой Харрис, такие же условные прогрессисты, работающие на кланы Клинтона-Обамы, и прагматики вроде Салливана и самого Байдена.

Президент США, к примеру, прекрасно понимает, что дальнейшее поддержание долларовой системы в мире грозит скорым крахом американской экономики. У прогрессистов с цифровиками нет будущего, однако стоящие за ними элиты упрямо гнут свою линию и настаивают на противостоянии с РФ вплоть до глобального конфликта, лишь бы спасти уже отмирающую гегемонию. Поэтому так и происходит, что одна клика из Белого дома пытается примирится с Россией, желая слить большинство внешних активов для стабилизации внутренней ситуации, а другая в то же время вставляет группе Байдена палки в колеса, угрожая «самыми страшными санкциями за всю историю». Просчет последних заключается в том, что Москва, по факту, уже предприняла превентивные меры, которые обесценивают любые санкции.

Экономист Хазин рассказал, какой маневр России заранее аннулировал все суперсанкции США
ФБА «Экономика сегодня» /

Таким мнением с Владимиром Соловьевым поделился экономист и публицист Михаил Хазин, подчеркнув, что после недавнего маневра РФ американцы в здравом уме никогда не пойдут на расширение и ужесточение санкций, так как они причинят больше вреда США, чем России. Причем ущерб этот станет фатальным для американской экономики.

«Самая главная статья расходов американской долларовой системы — это поддержка мировой долларовой системы. И цена этого с каждым годом только растет и если дальше ее поддерживать, экономика США за пару лет рухнет. В таких условиях физически Вашингтон может ввести новые санкции против РФ, но на практике это невозможно, так как ускорит процесс обвала всей долларовой системы. Проблема Штатов в том, что они используют как свой рынок весь мир. Если они вырезают из этого рынка кусочки, то остальные понимают, что нужно защищаться, и минимизировать контакты с США. Владимир Путин не зря перед беседой с Байденом отправился в Индию. Этим маневром он просто заранее обнулил любые суперсанкции, как они говорят, на которые может пойти Вашингтон. До этого США рисковали только рынком Китая после атаки на Россию. Теперь в уравнение добавилась и Индия. А это уже, извините, плюс-минус три миллиарда человек. Индийский маневр РФ, по сути, удвоил ставки, превратив новый санкционный удар в смертельную угрозу для США», — расшифровал тонкую политику Москвы Хазин.

Экономист добавил, что для Китая с Индией тоже крайне выгодно выстраивание все более тесных отношений с Москвой даже с точки зрения взаимной торговли, которую они не могут наладить напрямую из-за географических и политических нюансов. Пекин с Дели уже не раз намекали, что Россия им может помочь в этом вопросе. В итоге создается один мощнейший рынок в три с лишним миллиарда человек, которые США тут же потеряют, если осмелятся ввести «сокрушительные санкции» против РФ. Хазин подчеркнул, что речь идет именно о мощном рынке с повышенной платежеспособностью. Это не Африка и даже не Восточная Европа по масштабам оборотов. Если Вашингтон еще мог бы как-то смириться с потерей Китая, в случае большой надобности, то индийский фактор в совокупности американцы уже не переживут. Поэтому на грозные заявления некоторых сенаторов не стоит даже внимания обращать. Президент РФ уже позаботился о фатальных для Запада контрмерах в ответ на так называемые суперсанкции.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев объяснил, почему генсек НАТО так нервничал на переговорах с Россией.

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Все новости / Экономика / Экономист Хазин рассказал, какой маневр России заранее аннулировал все суперсанкции США
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