Экономист Хазин рассказал, какой маневр России заранее аннулировал все суперсанкции США

Вашингтон, 13 января. Соединенные Штаты опоздали со своими угрозами насчет суперсанкций против России.

Угрозы в адрес России, на днях прозвучавшие в Сенате США, ярко демонстрируют, как далеко зашел внутриполитический раскол в этой стране. Даже в Белом доме воюют друг против друга как минимум три фракции — условные цифровики во главе с Камалой Харрис, такие же условные прогрессисты, работающие на кланы Клинтона-Обамы, и прагматики вроде Салливана и самого Байдена.

Президент США, к примеру, прекрасно понимает, что дальнейшее поддержание долларовой системы в мире грозит скорым крахом американской экономики. У прогрессистов с цифровиками нет будущего, однако стоящие за ними элиты упрямо гнут свою линию и настаивают на противостоянии с РФ вплоть до глобального конфликта, лишь бы спасти уже отмирающую гегемонию. Поэтому так и происходит, что одна клика из Белого дома пытается примирится с Россией, желая слить большинство внешних активов для стабилизации внутренней ситуации, а другая в то же время вставляет группе Байдена палки в колеса, угрожая «самыми страшными санкциями за всю историю». Просчет последних заключается в том, что Москва, по факту, уже предприняла превентивные меры, которые обесценивают любые санкции.

ФБА «Экономика сегодня» /

Таким мнением с Владимиром Соловьевым поделился экономист и публицист Михаил Хазин, подчеркнув, что после недавнего маневра РФ американцы в здравом уме никогда не пойдут на расширение и ужесточение санкций, так как они причинят больше вреда США, чем России. Причем ущерб этот станет фатальным для американской экономики.

«Самая главная статья расходов американской долларовой системы — это поддержка мировой долларовой системы. И цена этого с каждым годом только растет и если дальше ее поддерживать, экономика США за пару лет рухнет. В таких условиях физически Вашингтон может ввести новые санкции против РФ, но на практике это невозможно, так как ускорит процесс обвала всей долларовой системы. Проблема Штатов в том, что они используют как свой рынок весь мир. Если они вырезают из этого рынка кусочки, то остальные понимают, что нужно защищаться, и минимизировать контакты с США. Владимир Путин не зря перед беседой с Байденом отправился в Индию. Этим маневром он просто заранее обнулил любые суперсанкции, как они говорят, на которые может пойти Вашингтон. До этого США рисковали только рынком Китая после атаки на Россию. Теперь в уравнение добавилась и Индия. А это уже, извините, плюс-минус три миллиарда человек. Индийский маневр РФ, по сути, удвоил ставки, превратив новый санкционный удар в смертельную угрозу для США», — расшифровал тонкую политику Москвы Хазин.

Экономист добавил, что для Китая с Индией тоже крайне выгодно выстраивание все более тесных отношений с Москвой даже с точки зрения взаимной торговли, которую они не могут наладить напрямую из-за географических и политических нюансов. Пекин с Дели уже не раз намекали, что Россия им может помочь в этом вопросе. В итоге создается один мощнейший рынок в три с лишним миллиарда человек, которые США тут же потеряют, если осмелятся ввести «сокрушительные санкции» против РФ. Хазин подчеркнул, что речь идет именно о мощном рынке с повышенной платежеспособностью. Это не Африка и даже не Восточная Европа по масштабам оборотов. Если Вашингтон еще мог бы как-то смириться с потерей Китая, в случае большой надобности, то индийский фактор в совокупности американцы уже не переживут. Поэтому на грозные заявления некоторых сенаторов не стоит даже внимания обращать. Президент РФ уже позаботился о фатальных для Запада контрмерах в ответ на так называемые суперсанкции.

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