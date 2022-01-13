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Рогозин сообщил об оборонных возможностях перспективной российской орбитальной станции

  /   Обновлено: 13 января 2022 13:33
Армия
Рогозин сообщил об оборонных возможностях перспективной российской орбитальной станции
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 января. Перспективная российская орбитальная станция позволит выполнять работы в интересах национальной обороны, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Выступая на совещании по итогам работы госкорпорации за 2021 год, он назвал такую возможность преимуществом новой станции наряду с коммерческим сегментом проекта.

Решение о строительстве национальной орбитальной станции было принято в связи с ухудшением состояния российского сегмента МКС. На этом фоне Москва также рассматривает возможность отказа от работы на Международной космической станции.

Ранее стало известно, что в 2021 году Роскосмос осуществил 76 безаварийных запусков ракет, передает «Царьград» В нынешнем году планируется не менее 30 пусков.

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россия космос роскосмос рогозин
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