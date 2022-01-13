Путин и Токаев обсудили вопросы вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Москва, 13 января. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о выводе миротворческого контингента Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана. Также Токаев выразил признательность России за помощь в урегулировании ситуации.

Как стало известно ранее, казахский лидер анонсировал вывод миротворцев с территории страны. По его словам, процесс будет происходить поэтапно в течение десяти дней. Глава государства поблагодарил лидеров ОДКБ за проделанную работу.

Вывод миротворческого контингента из Казахстана должен начаться 13 января. Сообщение об этом ранее подтвердил президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший на встречу оперативного штаба.